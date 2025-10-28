Укр Рус Eng

До Києва прибув глава МЗС Нідерландів

Новини — Вівторок, 28 жовтня 2025, 09:48 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел прибув у вівторок з візитом до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Повідомляючи про візит, міністр зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку Нідерландів.

"День за днем Росія тероризує українців своїми жахливими атаками. Невинні люди страждають. З наближенням зими сім'ї залишаються без електроенергії та газу. Моє сьогоднішнє послання в Києві: Україна може розраховувати на нашу максимальну підтримку в боротьбі з російським агресором", – повідомив міністр.

Варто зазначити, у середу, 29 жовтня, у Нідерландах пройдуть дострокові парламентські вибори.

Вони відбуваються після того, як ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса вийшла з кабінету Діка Схоофа на початку червня, розваливши урядову коаліцію.

Читайте деталі у статті про те, що відомо про фаворита виборів у дружній до України державі

