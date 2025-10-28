Укр Рус Eng

В Киев прибыл глава МИД Нидерландов

Новости — Вторник, 28 октября 2025, 09:48 — Кристина Бондарева

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел прибыл во вторник с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Сообщая о визите, министр отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов.

"День за днем Россия терроризирует украинцев своими ужасными атаками. Невинные люди страдают. С приближением зимы семьи остаются без электроэнергии и газа. Мое сегодняшнее послание в Киеве: Украина может рассчитывать на нашу максимальную поддержку в борьбе с российским агрессором", – сообщил министр.

Стоит отметить, в среду, 29 октября, в Нидерландах пройдут досрочные парламентские выборы.

Они происходят после того, как ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса вышла из кабинета Дика Схофа в начале июня, развалив правительственную коалицию.

Читайте детали в статье о том, что известно о фаворите выборов в дружественном к Украине государстве.

