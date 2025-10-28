Зеленський: воювати десятиріччями не будемо, але ЄС думає про підтримку України на 2-3 роки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде воювати десятиріччями, але ЄС має упродовж якогось часу стабільно фінансово підтримувати нашу державу, і європейські лідери планують це робити 2-3 роки.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час спілкування з журналістами, його цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами президента, він сказав європейським лідерам, що "Україна ще готова кілька років воювати".

"Я їм сказав – ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма – 2-3 роки. Давайте акцентуємо, що 2-3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами президента, війна може закінчитись раніше, однак потрібні гроші на відновлення. Окрім того, український військовий має знати, що у нього є заробітна плата.

"Тому що повернеться Путін знову з агресією чи не повернеться після того, як ця війна закінчиться, – ми поки що не знаємо. І тому це важливо зрозуміти – якою буде стабільна підтримка України з боку партнерів", – додав він.

Глава держави зауважив, що ця підтримка може фінансуватися з заморожених російських активів, які Україна буде витрачати на зброю або відновлення.

"Якщо війна закінчиться через місяць, ми будемо витрачати ці гроші на відновлення. Якщо вона завершиться не через місяць, а через якийсь час, значить ми їх будемо витрачати на зброю. Просто у нас немає іншого виходу", – наголосив Зеленський.

За словами президента, європейці близькі до рішення стосовно передачі Україні заморожених російських активів.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю Sunday Times премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Зеленський в останній розмові розповів про готовність України ще два-три роки воювати проти російського вторгнення.