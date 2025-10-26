Туск: Зеленський сказав мені, що Україна готова боротись ще два-три роки

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Володимир Зеленський в останній розмові розповів про готовність України воювати проти російського вторгнення ще кілька років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю The Sunday Times.

За словами Туска, Україна стурбована тим, які наслідки війна матиме для населення та економіки країни, якщо вона триватиме довше, ніж кілька років.

"Я не маю сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава. Зараз головне питання полягає в тому, скільки жертв буде. Президент Зеленський сказав мені (в четвер. – Ред.), що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки", – розповів він.

Польський премʼєр додав, що повномасштабне вторгнення Росії також завдає шкоди російській економіці, але сама лише внутрішня дестабілізація лише зробить Владіміра Путіна більш агресивним.

"Росіяни перебувають у дуже скрутному становищі (в економічному плані. – Ред.). Чи означає це, що ми можемо сказати, що перемагаємо? Зовсім ні. Вони мають одну велику перевагу над Заходом, а особливо над Європою: вони готові воювати", – сказав Туск.

Раніше прем’єр-міністр Польщі сказав, що ніхто не повинен тиснути на українського президента Володимира Зеленського у питанні територіальних поступок у російсько-українській війні.

Перед цим Туск наголошував на важливості для Європи проявити солідарність з Україною.