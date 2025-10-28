Зеленський: Європа близька до рішення про передачу Україні заморожених активів РФ
Президент Володимир Зеленський заявив, що європейці близькі до рішення стосовно передачі Україні заморожених російських активів.
Про це, як пише "Європейська правда", глава держави сказав під час спілкування з журналістами, його цитує "Укрінформ".
Президент зазначив, що якщо рішення щодо росактивів зрештою буде ухвалене, "його вже потім ніхто не зупинить".
"Що б не змінилося, яка б не була політика в майбутніх лідерів "великої сімки" – хто б не прийшов, він не зможе зупинити рішення, коли Україна отримуватиме траншами ці гроші і вирішуватиме, куди вони підуть – на зброю чи на ще щось. Ось це і є наша політична перемога. Дай бог, щоб вони (Європа. – Ред.) дотиснули з політичної до практичної реалізації цього. Вони дуже близькі", – зазначив Зеленський.
Він також наголосив на важливості постійної фінансової підтримки України західними партнерами як частини тиску на Росію.
"Для Путіна найстрашніше в (рішенні по) "рускіх" активах, що Європа дала сигнал: немає сенсу Путіну продовжувати воювати на виснаження України. Тому що фінансового виснаження не буде. І це потрібно зрозуміти", – сказав глава держави.
Нагадаємо, 23 жовтня Європейська рада затвердила висновки щодо України, з яких зникла пряма згадка про використання коштів з заморожених активів РФ на підтримку України.
На зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала насамперед Бельгія.
Проте у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.