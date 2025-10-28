Зеленский: воевать десятилетиями не будем, но ЕС думает о поддержке Украины на 2-3 года

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет воевать десятилетиями, но ЕС должен в течение какого-то времени стабильно финансово поддерживать наше государство, и европейские лидеры планируют это делать 2-3 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время общения с журналистами, его цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам президента, он сказал европейским лидерам, что "Украина еще готова несколько лет воевать".

"Я им сказал – мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны показать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа – 2-3 года. Давайте акцентируем, что 2-3 года мы будем стабильно помогать с финансами Украине", – сказал Зеленский во время общения с журналистами.

По словам президента, война может закончиться раньше, однако нужны деньги на восстановление. Кроме того, украинский военный должен знать, что у него есть заработная плата.

"Потому что вернется Путин снова с агрессией или не вернется после того, как эта война закончится, – мы пока не знаем. И поэтому это важно понять – какой будет стабильная поддержка Украины со стороны партнеров", – добавил он.

Глава государства отметил, что эта поддержка может финансироваться из замороженных российских активов, которые Украина будет тратить на оружие или восстановление.

"Если война закончится через месяц, мы будем тратить эти деньги на восстановление. Если она завершится не через месяц, а через какое-то время, значит мы их будем тратить на оружие. Просто у нас нет другого выхода", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, европейцы близки к решению о передаче Украине замороженных российских активов.

Напомним, недавно в интервью Sunday Times премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Зеленский в последнем разговоре рассказал о готовности Украины еще два-три года воевать против российского вторжения.