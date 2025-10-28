Лукашенко назвав закриття Литвою кордону з Білоруссю "божевільною аферою"
Білоруський правитель Александр Лукашенко назвав "божевільною аферою" рішення Литви повністю закрити кордон з Білоруссю.
Заяву самопроголошеного президента наводить БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".
Лукашенко виступав на III Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки. Він стверджує, що "не всі сьогодні мали дістатися до Мінська".
"Саме таку мету переслідували деякі наші сусіди, провернувши цю божевільну аферу із закриттям кордону. І привід придумали абсурдний. Повітряні кулі. Навіть для такої дрібної країни, як Литва, це дріб'язково", – сказав Лукашенко.
Він вважає, що за рішенням Литви закрити кордон стоїть бажання "заблокувати" конференцію у Мінську.
"Відповідально заявляю, що про жодну надзвичайну контрабанду не йдеться. Але це багато говорить про політичний потенціал нашої конференції, якщо її намагаються блокувати", – додав Лукашенко.
В останні дні повітряний простір Литви неодноразово порушували метеокулі, що залітали з боку Білорусі.
У понеділок після чергового такого інциденту прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене розповіла, що уряд підготував рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін.
МЗС Литви повідомило білоруську сторону про рішення закрити кордон з Білоруссю "до подальшого повідомлення".