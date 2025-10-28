Лукашенко назвал закрытие Литвой границы с Беларусью "безумной аферой"

Белорусский правитель Александр Лукашенко назвал "безумной аферой" решение Литвы полностью закрыть границу с Беларусью.

Заявление самопровозглашенного президента приводит БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

Лукашенко выступал на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Он утверждает, что "не все сегодня имели возможность добраться до Минска".

"Именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту сумасшедшую аферу с закрытием границы. И повод придумали абсурдный. Воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелочно", – сказал Лукашенко.

Он считает, что за решением Литвы закрыть границу стоит желание "заблокировать" конференцию в Минске.

"Ответственно заявляю, что ни о какой чрезвычайной контрабанде речи не идет. Но это много говорит о политическом потенциале нашей конференции, если ее пытаются блокировать", – добавил Лукашенко.

В последние дни воздушное пространство Литвы неоднократно нарушали метеошары, залетавшие со стороны Беларуси.

В понедельник после очередного такого инцидента премьер-министр Литвы Инга Ругинене рассказала, что правительство подготовило

решение о закрытии границы с Беларусью на неопределенный срок.

МИД Литвы сообщило белорусской стороне о решении закрыть границу с Беларусью "до дальнейшего уведомления".