Глави МЗС Естонії та Нідерландів показали, як зустрілись у Києві

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна показав, як зустрівся зі своїми колегою з Нідерландів Давідом ван Веелом у Києві.

Про це естонський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Обоє міністрів нараз перебувають з візитом в українській столиці. Тсахкна у соцмережах опублікував спільне фото з ван Веелом.

Great to reconnect with my esteemed colleague @ministerBZ 🇳🇱 in Kyiv 🇺🇦.



Estonia and the Netherlands remain unwavering in our support for Ukraine 🇺🇦. We also reaffirmed our commitment to establishing a special tribunal under @coe in The Hague to prosecute Russia’s crime of… pic.twitter.com/dRfVYYUPfo – Margus Tsahkna (@Tsahkna) October 28, 2025

"Естонія та Нідерланди залишаються непохитними у своїй підтримці України. Ми також підтвердили наше зобов'язання створити спеціальний трибунал під егідою Ради Європи для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії", – підкреслив він.

Як відомо, Маргус Тсахкна прибув до Києва у понеділок. В ході візиту він, зокрема зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Давід ван Веел прибув з візитом до Києва 28 жовтня. Повідомляючи про візит, міністр зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку Нідерландів.