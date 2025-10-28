Укр Рус Eng

Глави МЗС Естонії та Нідерландів показали, як зустрілись у Києві

Новини — Вівторок, 28 жовтня 2025, 11:45 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна показав, як зустрівся зі своїми колегою з Нідерландів Давідом ван Веелом у Києві.

Про це естонський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Обоє міністрів нараз перебувають з візитом в українській столиці. Тсахкна у соцмережах опублікував спільне фото з ван Веелом.

"Естонія та Нідерланди залишаються непохитними у своїй підтримці України. Ми також підтвердили наше зобов'язання створити спеціальний трибунал під егідою Ради Європи для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії", – підкреслив він.

Як відомо, Маргус Тсахкна прибув до Києва у понеділок. В ході візиту він, зокрема зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Давід ван Веел прибув з візитом до Києва 28 жовтня. Повідомляючи про візит, міністр зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку Нідерландів.

