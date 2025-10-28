Главы МИД Эстонии и Нидерландов показали, как встретились в Киеве
Новости — Вторник, 28 октября 2025, 11:45 —
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна показал, как встретился со своим коллегой из Нидерландов Давидом ван Веелом в Киеве.
Об этом эстонский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".
Оба министра сейчас находятся с визитом в украинской столице. Тсахкна в соцсетях опубликовал совместное фото с ван Веелом.
Great to reconnect with my esteemed colleague @ministerBZ 🇳🇱 in Kyiv 🇺🇦.
Estonia and the Netherlands remain unwavering in our support for Ukraine 🇺🇦. We also reaffirmed our commitment to establishing a special tribunal under @coe in The Hague to prosecute Russia’s crime of… pic.twitter.com/dRfVYYUPfo– Margus Tsahkna (@Tsahkna) October 28, 2025
"Эстония и Нидерланды остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины. Мы также подтвердили наше обязательство создать специальный трибунал под эгидой Совета Европы для привлечения России к ответственности за преступление агрессии", – подчеркнул он.
Как известно, Маргус Тсахкна прибыл в Киев в понедельник. В ходе визита он, в частности, встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Давид ван Веел прибыл с визитом в Киев 28 октября. Сообщая о визите, министр отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов.