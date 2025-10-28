Укр Рус Eng

Главы МИД Эстонии и Нидерландов показали, как встретились в Киеве

Новости — Вторник, 28 октября 2025, 11:45 — Ирина Кутелева

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна показал, как встретился со своим коллегой из Нидерландов Давидом ван Веелом в Киеве.

Об этом эстонский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Оба министра сейчас находятся с визитом в украинской столице. Тсахкна в соцсетях опубликовал совместное фото с ван Веелом.

"Эстония и Нидерланды остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины. Мы также подтвердили наше обязательство создать специальный трибунал под эгидой Совета Европы для привлечения России к ответственности за преступление агрессии", – подчеркнул он.

Как известно, Маргус Тсахкна прибыл в Киев в понедельник. В ходе визита он, в частности, встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Давид ван Веел прибыл с визитом в Киев 28 октября. Сообщая о визите, министр отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку Нидерландов.

