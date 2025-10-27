Зеленський зустрівся з главою МЗС Естонії: обговорили далекобійність і тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський у понеділок зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкною.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі йшлося про далекобійність, виробництво дронів та оборонну підтримку України загалом.

Президент подякував Естонії за внесок в ініціативу PURL, завдяки якій Україна та європейські партнери можуть закуповувати американську зброю.

Крім того, ішлося про співпрацю між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF).

Особлива увага була приділена способам посилення тиску на Росію. Обговорили пропозиції Естонії щодо тарифів, а також підготовку 20-го пакета санкцій Євросоюзу.

Зеленський і Тсахкна обговорили також пріоритети під час головування Естонії в Нордично-Балтійській вісімці наступного року. Естонія планує зосередити свою увагу на питаннях підтримки України. Це оборонна допомога, вступ до Євросоюзу, відновлення, безпекова співпраця та використання заморожених російських активів.

Крім того, під час зустрічі йшлося про дипломатичну роботу. Президент поінформував про контакти зі США та іншими партнерами.

Зеленський відзначив естонського дипломата орденом "За заслуги" ІІ ступеня та подякував за вагому підтримку України.

Нагадаємо, 27 жовтня Естонія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому Таллінн висловив готовність провести Конференцію з питань відновлення України у 2027 році.

Крім того, у Києві Тсахкна оголосив про виділення коштів на підтримку українського енергетичного сектора напередодні зими.