У президента Литви поки не розглядають обмеження транзиту до Калінінграда

Старший радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що наразі ідея обмеження російського транзиту в Калінінградську область не розглядається попри те, що такі розмови велись.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Delfi.

Водночас Матульоніс додав, що не став би виключати застосування всіх можливих заходів, зокрема й обмеження транзиту.

"Президент заявив, що не слід виключати певні заходи щодо обмеження транзиту. Це не означає, що ці заходи можна вжити зараз, але якщо ми будемо бачити, що все і далі продовжується так, як є, і наш аеропорт стикається з серйозними проблемами, то нам доведеться вжити всіх можливих заходів", – сказав він.

За словами радника, обмеження калінінградського транзиту – "найскладніше і юридично дуже клопітке питання".

"Воно, звичайно, поки що не розглядається, але є й інші заходи, про які ми могли б подумати, якщо ситуація дійсно погіршиться", – додав Матульоніс.

Російські вантажні та пасажирські поїзди, а також автомобільний транспорт можуть проїжджати через Литву в напрямку і з Калінінградської області на узбережжя Балтійського моря в рамках угоди між Європейським Союзом і РФ.

Глава литовського МЗС Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.

Президент Литви Гітанас Науседа також пропонував закрити кордон обмежити транзит до Калінінграда через метеокулі з контрабандою.