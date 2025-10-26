Президент Литви пропонує обмежити транзит в російський Калінінград

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до Калінінграда через загрозу контрабанди, яка здійснюється за допомогою метеокуль.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Науседа оцінює інциденти останніх днів і збої в роботі аеропортів як гібридну атаку на Литву, на яку необхідно реагувати як симетричними, так і асиметричними способами.

Найближчими днями уряд повинен запропонувати способи реагування, зазначили в адміністрації президента Литви.

"Серед варіантів, які повинні бути розглянуті, – тривале закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня литовська сторона вирішила закрити контрольно-пропускні пункти на кордоні з Білоруссю через підозри, що з білоруського боку до Литви знову прилетіли метеозонди з контрабандними сигаретами.

Також у зв’язку із цим вирішили призупинити роботу аеропорту Вільнюса.

Як відомо, увечері 24 жовтня Литва закрила два найбільші аеропорти, а також тимчасово припинила роботу прикордонних переходів із Білоруссю через метеозонди.

У понеділок відбудеться засідання Комісії з національної безпеки для "обговорення плану дій та подальших кроків" на тлі інцидентів.