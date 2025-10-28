У президента Литвы пока не рассматривают ограничение транзита в Калининград

Старший советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что пока идея ограничения российского транзита в Калининградскую область не рассматривается, несмотря на то, что такие разговоры велись.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Delfi.

В то же время Матулёнис добавил, что не стал бы исключать применение всех возможных мер, в том числе и ограничения транзита.

"Президент заявил, что не следует исключать определенные меры по ограничению транзита. Это не означает, что эти меры можно принять сейчас, но если мы будем видеть, что все и дальше продолжается так, как есть, и наш аэропорт сталкивается с серьезными проблемами, то нам придется принять все возможные меры", – сказал он.

По словам советника, ограничение калининградского транзита – "самый сложный и юридически самый хлопотный вопрос".

"Он, конечно, пока не рассматривается, но есть и другие меры, о которых мы могли бы подумать, если ситуация действительно ухудшится", – добавил Матулёнис.

Российские грузовые и пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт могут проезжать через Литву в направлении и из Калининградской области на побережье Балтийского моря в рамках соглашения между Европейским Союзом и РФ.

Глава литовского МИД Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из Калининграда после закрытия белорусской границы в ответ на ситуацию с метеокулями.

Президент Литвы Гитанас Науседа также предложил закрыть границу, чтобы ограничить транзит в Калининград из-за метеокулей с контрабандой.