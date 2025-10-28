Як судова реформа стає гальмом України на шляху до ЄС і як це змінити

"Європейська правда" вже розповідала про те, що на Україну чекає критичний звіт Єврокомісії. Документ оприлюднять дуже скоро: офіційна подія, де це станеться, призначена в Брюсселі на 4 листопада.

Але вже зараз відомі обриси звіту щодо двох ключових глав – 23 та 24 із першого, "фундаментального" розділу вступних переговорів з ЄС. Щодо них оприлюднений тіньовий звіт від коаліції українських громадських організацій. На цьому звітові, зокрема, ґрунтує свої висновки Єврокомісія.

Ключові проблеми зараз – у сфері правосуддя.

Про стан судової реформи за розділом документа, що був підготовлений Лабораторією законодавчих ініціатив, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Судовий відкат? Який напрям реформ став найгіршим за тіньовим звітом про рух України до ЄС. Далі – стислий її виклад.

"Період із вересня 2024 року до липня 2025 року включно характеризувався певним уповільненням реформування судової влади", – цими словами починається розділ звіту щодо правосуддя, який готувала Лабораторія законодавчих ініціатив.

Отже, виконання реформ збавило темп, але не зупинилося.

І дійсно, звіт пояснює, що протягом року дещо таки змінилося, і деякі рекомендації ЄС були втілені.

Та негативні тенденції значно серйозніші.

Першим у переліку проблем стоїть "тиск із боку правоохоронних органів, насамперед Державного бюро розслідувань, на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України". Це звинувачення саме по собі є надзвичайно серйозним. А тут проблема дійшла до такого масштабу, що про неї йдеться у річному звіті для ЄС. Тобто вона гарантовано вимагатиме уваги Брюсселя.

І ця проблема – не єдина, на якій наголошують як на пріоритетній.

"Провал конкурсу до Вищого антикорупційного суду, зволікання зі створенням вищих адмінсудів та нові схеми масштабної корупції в окремих судах" – це наведений у тіньовому звіті перелік проблем, які не лишають сумніву, що минулий рік у судовій реформі став роком негативу, а не навпаки.

Якщо говорити про системне проведення судової реформи, то обов'язковою передумови є наявність стратегічного бачення, як відбуватиметься така реформа. Цього бачення в України, на думку ЄС, наразі немає, адже документ за назвою "Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2025–2029 роки", ухвалення якого анонсувала Банкова, досі не ухвалений.

Та найбільше тривожить те, що тепер йдеться про спроби розвернути реформи.

"У звітному періоді варто звернути увагу також на спроби відкочування назад деяких елементів (судової реформи)", – йдеться у звіті Лабораторії законодавчих ініціатив.

Ба більше, йдеться не про одну, а про низку таких спроб.

Автори звіту наводять приклади реєстрації у ВР законопроєкту про дисциплінарну відповідальність суддів, а також ухвалення закону щодо створення нових вищих спеціалізованих адміністративних судів. Також проблемою є затягування строків виконання частини заходів. Неухвалення стратегії – лише один з низки таких прикладів.

Словом, ситуація із втіленням європейських реформ у сфері правосуддя не дає підстав для позитивних очікувань і від офіційного звіту Єврокомісії, який зараз готується до публікації.

Треба віддати належне владі за увагу до тіньового звіту навіть за умов, коли було наперед зрозуміло, що цей документ буде критичним щодо дій влади. Попри це, на його презентацію прийшли керівники або топпосадовці ключових органів, відповідальних за судову реформу.

"Йдеться і про зрілість громадянського суспільства, і про зрілість влади, яка готова чути. У нас спільна мета – вступ України до ЄС", – пояснила заступниця голови Офісу президента України Ірина Мудра, що відвідала презентацію тіньового звіту.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Судовий відкат? Який напрям реформ став найгіршим за тіньовим звітом про рух України до ЄС.