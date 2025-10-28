Как судебная реформа становится тормозом Украины на пути в ЕС и как это изменить

"Европейская правда" уже рассказывала о том, что Украину ждет критический отчет Еврокомиссии. Документ обнародуют очень скоро: официальное мероприятие, где это произойдет, назначено в Брюсселе на 4 ноября.

Но уже сейчас известны очертания отчета по двум ключевым главам – 23 и 24 из первого, "фундаментального" раздела вступительных переговоров с ЕС. По ним обнародован теневой отчет от коалиции украинских общественных организаций. На этом отчете, в частности, основывает свои выводы Еврокомиссия.

Ключевые проблемы сейчас – в сфере правосудия.

Ключевые проблемы сейчас – в сфере правосудия.

"Период с сентября 2024 года по июль 2025 года включительно характеризовался определенным замедлением реформирования судебной власти", – с этих слов начинается раздел отчета о правосудии, который подготовила Лаборатория законодательных инициатив.

В общем, выполнение реформ замедлилось, но не остановилось.

И действительно, отчет объясняет, что в течение года кое-что все же изменилось, и некоторые рекомендации ЕС были воплощены.

Но негативные тенденции значительно серьезнее.

Первым в перечне проблем стоит "давление со стороны правоохранительных органов, прежде всего Государственного бюро расследований, на Высшую квалификационную комиссию судей Украины". Это обвинение само по себе является чрезвычайно серьезным. А здесь проблема дошла до такого масштаба, что о ней говорится в годовом отчете для ЕС. То есть она гарантированно потребует внимания Брюсселя.

И эта проблема – не единственная, на которой делают акцент как на приоритетной.

"Провал конкурса в Высший антикоррупционный суд, промедление с созданием высших админсудов и новые схемы масштабной коррупции в отдельных судах" – это приведенный в теневом отчете перечень проблем, которые не оставляют сомнений, что прошлый год в судебной реформе стал годом негатива, а не наоборот.

Если говорить о системном проведении судебной реформы, то обязательной предпосылкой является наличие стратегического видения того, как будет проходить такая реформа. Этого видения в Украине, по мнению ЕС, пока нет, ведь документ под названием "Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025–2029 годы", принятие которого анонсировала Банковая, до сих пор не принят.

Но больше всего беспокоит то, что теперь речь идет о попытках развернуть реформы.

"В отчетном периоде стоит обратить внимание также на попытки отката назад некоторых элементов (судебной реформы)", – говорится в отчете Лаборатории законодательных инициатив.

Более того, речь идет не об одной, а о ряде таких попыток.

Авторы отчета приводят примеры регистрации в ВР законопроекта о дисциплинарной ответственности судей, а также принятия закона о создании новых высших специализированных административных судов. Также проблемой является затягивание сроков выполнения части мероприятий. Непринятие стратегии – лишь один из ряда таких примеров.

Словом, ситуация с воплощением европейских реформ в сфере правосудия не дает оснований для позитивных ожиданий и от официального отчета Еврокомиссии, который сейчас готовится к публикации.

Надо отдать должное властям за внимание к теневому отчету даже в условиях, когда было заранее понятно, что этот документ будет критическим по отношению к действиям власти. Несмотря на это, на его презентацию пришли руководители или топ-чиновники ключевых органов, ответственных за судебную реформу.

"Речь идет и о зрелости гражданского общества, и о зрелости власти, которая готова слышать. У нас общая цель – вступление Украины в ЕС", – пояснила заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, посетившая презентацию теневого отчета.

