Німеччина припиняє перепрофілювання військових об’єктів

Міністерство оборони Німеччини зупинило процес перепрофілювання військових об’єктів для цивільного використання у зв’язку з тим, що німецькі збройні сили знову розпочинають розширення.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Як зазначається, рішення стосується 187 колишніх об’єктів, що перебувають у розпорядженні Федерального агентства з питань нерухомості.

Вони можуть бути повторно використані Бундесвером. Крім того, 13 діючих військових об’єктів, які раніше планували вивести з експлуатації, залишаться у використанні.

Серед них, зокрема, колишня авіабаза у Фюрстенфельдбруку та частина берлінського аеропорту Тегель.

Усі ці території внесуть до "стратегічного резерву нерухомості", що дозволить у разі потреби швидко залучити їх для військових цілей.

Як зазначив державний секретар Міністерства оборони Нільс Хільмер, уряд усвідомлює, що рішення вплине на плани земель і муніципалітетів щодо цивільного використання територій, і намагається врахувати їхні інтереси.

Процес передачі військових об’єктів під цивільні потреби розпочався після завершення холодної війни й активізувався у 2010-х роках після скасування обов’язкової служби. На місці колишніх казарм у багатьох містах з’явилися житлові квартали, однак тепер ця тенденція тимчасово зупиняється.

У минулі роки Бундесвер потерпав від нестачі техніки в усіх родах військ та дефіциту боєприпасів на десятки мільярдів євро.

Навесні коаліція в Німеччині погодила багатомільярдний пакет для оборони й інфраструктури за рахунок збільшення запозичень.

Нещодавно писали про те, що нові внутрішні документи німецького уряду свідчать, що Німеччина має намір здійснити оборонні закупівлі на 377 млрд євро у наземній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах.

