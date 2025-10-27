Politico: Німеччина планує оборонні закупівлі на 377 млрд євро

Нові внутрішні документи німецького уряду свідчать, що Німеччина має намір здійснити оборонні закупівлі на 377 млрд євро у наземній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах.

Із 39-сторінковим документом ознайомилось видання Politico, пише "Європейська правда".

Документ є оглядом планів закупівель озброєнь, які будуть детально прописані в оборонному бюджеті Німеччини на 2026 рік, але багато з них стосуються довгострокових придбань без чітко визначених термінів.

У сукупності це всеосяжна "дорожня карта" давно назрілої реформи оборонного сектору Німеччини, міцно заснована на підтримці вітчизняної промисловості.

Німецькі компанії домінують серед ідентифікованих тендерів: близько 160 проєктів загальною вартістю 182 млрд євро пов’язані з внутрішніми підрядниками.

Rheinmetall є безумовним лідером: група з Дюссельдорфа та її дочірні підприємства фігурують у 53 окремих пунктах плану на суму понад 88 млрд євро. Приблизно 32 млрд євро мають надійти безпосередньо Rheinmetall, а ще 56 млрд – її дочірнім компаніям і спільним підприємствам.

Документ передбачає, зокрема, постачання 687 бойових машин Puma, з них 662 у бойовій версії та 25 – навчальній, до 2035 року. У сфері ППО Бундесвер планує закупити 561 систему Skyranger 30.

Diehl Defence залишається другим основним промисловим партнером, а ракетна система IRIS-T – ключовим елементом модернізованої системи ППО Німеччини.

Дрони також займають вагоме місце у військових планах країни. А одним з найбільш політично забарвлених планів у списку побажань Бундесверу є потенційне поповнення парку 15 літаками F-35 від Lockheed Martin вартістю близько 2,5 млрд євро.

Також Бундесвер планує придбати 400 крилатих ракет Tomahawk Block Vb приблизно за 1,15 млрд євро, а також три пускові установки Lockheed Martin Typhon вартістю 220 млн євро – така комбінація забезпечить Німеччині дальність удару 2000 кілометрів.

Варто зазначити, що весною коаліція в Німеччині погодила багатомільярдний пакет для оборони й інфраструктури за рахунок збільшення запозичень.

У минулі роки Бундесвер потерпав від нестачі техніки в усіх родах військ та дефіциту боєприпасів на десятки мільярдів євро.

