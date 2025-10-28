Германия прекращает перепрофилирование военных объектов

Министерство обороны Германии остановило процесс перепрофилирования военных объектов для гражданского использования в связи с тем, что немецкие вооруженные силы вновь начинают расширение.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Как отмечается, решение касается 187 бывших объектов, находящихся в распоряжении Федерального агентства по вопросам недвижимости.

Они могут быть повторно использованы Бундесвером. Кроме того, 13 действующих военных объектов, которые ранее планировали вывести из эксплуатации, останутся в использовании.

Среди них, в частности, бывшая авиабаза в Фюрстенфельдбруке и часть берлинского аэропорта Тегель.

Все эти территории внесут в "стратегический резерв недвижимости", что позволит в случае необходимости быстро привлечь их для военных целей.

Как отметил государственный секретарь Министерства обороны Нильс Хильмер, правительство осознает, что решение повлияет на планы земель и муниципалитетов по гражданскому использованию территорий, и пытается учесть их интересы.

Процесс передачи военных объектов под гражданские нужды начался после окончания холодной войны и активизировался в 2010-х годах после отмены обязательной службы. На месте бывших казарм во многих городах появились жилые кварталы, однако теперь эта тенденция временно останавливается.

В прошлые годы Бундесвер испытывал нехватку техники во всех родах войск и дефицит боеприпасов на десятки миллиардов евро.

Весной коалиция в Германии согласовала многомиллиардный пакет для обороны и инфраструктуры за счет увеличения заимствований.

Недавно писали о том, что новые внутренние документы немецкого правительства свидетельствуют, что Германия намерена осуществить оборонные закупки на 377 млрд евро в наземной, воздушной, морской, космической и киберсферах.

