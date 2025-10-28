Команда немецкого издания Welt пострадала от удара дрона РФ, погиб украинский военный

Команда немецкого издания Welt в середине октября пострадала от удара российского дрона "Ланцет" во время съемки в Днепропетровской области, один украинский военный погиб в результате этой атаки.

Об этом издание сообщило 27 октября, пишет "Европейская правда".

Съемочная группа готовила материал с мобильной группой украинской ПВО в открытом поле, когда "Ланцет" нанес удар по военному автомобилю, который сопровождал команду репортеров во время их работы. Оператор группы Виктор Лысенко снял на видео момент удара и последующие минуты после него.

Kameramann Viktor hat den Einschlag der russischen Drohne und die Minuten danach auf Video festgehalten. Bilder davon sind Teil unserer Berichterstattung, mit der wir den Angriff bei @welt dokumentieren: https://t.co/APJXMcvRWe pic.twitter.com/wj3uPuMJn9 – Ibrahim Naber (@IbraNaber) October 27, 2025

Удар произошел 13 октября около 21:35 по местному времени в Днепропетровской области, примерно в 25-30 километрах от линии соприкосновения. На момент взрыва команда находилась всего в нескольких метрах от военного экипажа из трех человек.

В результате атаки погиб 48-летний украинский солдат подразделения противовоздушной обороны. Еще один солдат получил настолько тяжелые ранения, что ему пришлось ампутировать ногу.

Продюсер Welt Иван получил ранения обеих ног от металлических осколков. Ему пришлось оказать неотложную помощь, его прооперировали в больнице.

Главный репортер Welt Ибрагим Набер и оператор Виктор Лысенко получили легкие ранения. Во время съемок все члены медиакоманды имели обозначение, что они являются представителями прессы.

Только 3 октября французский фотожурналист Антони Лалликан погиб в районе Дружковки в Донецкой области в результате российского удара беспилотника. Его украинский коллега Георгий Иванченко получил тяжелые ранения.

23 октября в результате атаки российского дрона возле Краматорска погибли двое представителей украинских СМИ: тележурналистка Елена Грамова и оператор Евгений Кармазин.

Генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что он шокирован убийством украинских журналистов в Донецкой области.