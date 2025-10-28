Бельгійським пілотам F-35 доведеться тренуватися у союзників через "замале небо"

Бельгія почала переговори із сусідами-союзниками у НАТО щодо тренування у їхньому повітряному просторі бельгійських пілотів F-35, тому що повітряний простір Бельгії замалий для цього.

Про це йдеться у публікації Brussels Times, пише "Європейська правда".

Минулого тижня Бельгія отримала перші чотири із замовлених винищувачів F-35 – через сім років після того, як їх замовили.

Проте згодом в уряді визнали, що з тренуванням пілотів виникла проблема: повітряний простір країни "замалий" для повноцінних відпрацювань польотів на F-35.

Міністр оборони Тео Франкен сказав на слуханні у профільному комітеті парламенту, що бельгійського повітряного простору "недостатньо для тренувальних місій" нових винищувачів. Подібна проблема була і з F-16.

У зв’язку з цим Бельгія почала переговори із союзниками, зокрема Нідерландами, Італією та Норвегією, щодо того, щоб бельгійські пілоти літали у їхньому небі.

Від початку 2025 року вони тренувалися на вісьмох F-35 в Аризоні, опановуючи функціонал новітніх винищувачів.

Бельгія вже давно очікує винищувачі останнього покоління, які мають замінити F-16. До термінів їхньої поставки прив’язане і надання обіцяних Бельгією F-16 для України.

Навесні цього року прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер казав, що Україна має отримати два бельгійських F-16 цього року – як донорів запчастин, а ключовим фактором в обіцяних поставках є те, коли сама Бельгія отримає F-35.

