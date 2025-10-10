Данія придбає у США ще 16 винищувачів F-35

Данський уряд та парламент досягли політичної угоди про придбання у Сполучених Штатів додатково 16 винищувачів пʼятого покоління F-35.

Як пише "Європейська правда", про це у пʼятницю повідомило Міністерство оборони Данії.

Для придбання додаткових F-35 Данія планує скерувати 29 мільярдів данських крон (4,51 мільярда доларів). Після виконання угоди Данія загалом матиме 43 винищувачі.

Угода також передбачає придбання додаткових запчастин і систем озброєння до F-35, симуляторів і навчального обладнання.

"У липні я відвідав США, де обговорив можливість швидкого придбання додаткових бойових літаків F-35 з керівником міжнародної програми бойових літаків F-35. Зараз виділено кошти для реалізації цієї можливості, щоб ми могли здійснити закупівлю, яка швидко і суттєво посилить бойову потужність Збройних сил", – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Данія отримала перші винищувачі F-35 у жовтні 2023 року, наразі вони перебувають на авіабазі Скридструп.

Загалом у країни вже є 15 F-35 на своїй території, а шість розміщені на навчальній базі в США. Останні винищувачі планується поставити у 2026 році.