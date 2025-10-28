Бельгийским пилотам F-35 придется тренироваться у союзников: "маловато неба"

Бельгия начала переговоры с соседями-союзниками по НАТО о тренировке в их воздушном пространстве бельгийских пилотов F-35, потому что воздушное пространство Бельгии слишком мало для этого.

Об этом говорится в публикации Brussels Times, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе Бельгия получила первые четыре из заказанных истребителей F-35 – через семь лет после того, как их заказали.

Однако впоследствии в правительстве признали, что с тренировкой пилотов возникла проблема: воздушное пространство страны "маловато" для полноценных отработок полетов на F-35.

Министр обороны Тео Франкен сказал на слушании в профильном комитете парламента, что бельгийского воздушного пространства "недостаточно для тренировочных миссий" новых истребителей. Подобная проблема была и с F-16.

В связи с этим Бельгия начала переговоры с союзниками, в частности Нидерландами, Италией и Норвегией, о том, чтобы бельгийские пилоты летали в их небе.

С начала 2025 года они тренировались на восьми F-35 в Аризоне, осваивая функционал новейших истребителей.

Бельгия уже давно ожидает истребители последнего поколения, которые должны заменить F-16. К срокам их поставки привязано и предоставление обещанных Бельгией F-16 для Украины.

Весной этого года премьер-министр Бельгии Барт де Вевер говорил, что Украина должна получить два бельгийских F-16 в этом году – как доноров запчастей, а ключевым фактором в обещанных поставках является то, когда сама Бельгия получит F-35.

