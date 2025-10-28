Зеленський: "європейський" план завершення війни обговорять на рівні радників в кінці тижня

Президент України Володимир Зеленський розповів, що план "коаліції рішучих" щодо завершення російсько-української війни мають обговорити наприкінці тижня на рівні радників.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем.

Зеленський сказав, що 31 жовтня або 1 листопада "європейський" план завершення війни планують обговорити на рівні радників.

"Я думаю, найближчими днями радники наші зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п'ятницю, суботу. Будуть обговорювати риси цього плану", – сказав він.

27 жовтня Зеленський заявив, що Україна та європейські лідери будуть працювати над планом для припинення війни протягом тижня або десяти днів.

Водночас Зеленський скептично ставиться до того, що Путін готовий прийняти будь-який мирний план.

Також Зеленський заявив, що Україна не буде" воювати десятиріччями", але ЄС зараз планує підтримку України на 2-3 роки.

Крім того, Зеленський вважає, що країни Європи близькі до рішення стосовно використання знерухомлених російських активів для підтримки України.