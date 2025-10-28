Зеленский: "европейский" план завершения войны обсудят на уровне советников в конце недели

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что план "коалиции решительных" по завершению российско-украинской войны должны обсудить в конце недели на уровне советников.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Виллем.

Зеленский сказал, что 31 октября или 1 ноября "европейский" план завершения войны планируют обсудить на уровне советников.

"Я думаю, в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана", – сказал он.

27 октября Зеленский заявил, что Украина и европейские лидеры будут работать над планом для прекращения войны в течение недели или десяти дней.

В то же время Зеленский скептически относится к тому, что Путин готов принять любой мирный план.

Также Зеленский заявил, что Украина не будет "воевать десятилетиями", но ЕС сейчас планирует поддержку Украины на 2-3 года.

Кроме того, Зеленский считает, что страны Европы близки к решению относительно использования обездвиженных российских активов для поддержки Украины.