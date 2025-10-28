США замовили у шведської оборонної компанії радари на понад $40 млн
Шведський виробник оборонного обладнання Saab отримав замовлення на свої радари від армії США.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Мова йде про радари Giraffe 1X. Сума замовлення складає близько $46 млн.
"Замовлення підкреслює зростання попиту на передові радіолокаційні технології Saab для посилення можливостей протиповітряної оборони та протидії безпілотним літальним апаратам у всьому світі", – заявили у компанії йдеться в заяві компанії.
Поставка радарів очікується на початку наступного року, повідомив Saab.
Нещодавно стало відомо, що оборонна компанія Saab, виробник винищувачів Gripen, готова відкрити в Україні завод для фінальної збірки літаків у рамках домовленості між Україною та Швецією про закупівлю до 150 винищувачів.
Минулого тижня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про підписання з президентом України Володимиром Зеленським листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.