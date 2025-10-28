США заказали у шведской оборонной компании радары на более чем $40 млн
Шведский производитель оборонного оборудования Saab получил заказ на свои радары от армии США.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Речь идет о радарах Giraffe 1X. Сумма заказа составляет около $46 млн.
"Заказ подчеркивает растущий спрос на передовые радиолокационные технологии Saab для усиления возможностей противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам во всем мире", – заявили в компании говорится в заявлении компании.
Поставка радаров ожидается в начале следующего года, сообщил Saab.
Недавно стало известно, что оборонная компания Saab, производитель истребителей Gripen, готова открыть в Украине завод для финальной сборки самолетов в рамках договоренности между Украиной и Швецией о закупке до 150 истребителей.
На прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о подписании с президентом Украины Владимиром Зеленским письма о намерениях продать Украине 100-150 истребителей Gripen серии Е.