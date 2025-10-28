Науседа: Збройні сили Литви мають інструкції, як збивати метеозонди

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про готовність Збройних сил країни збивати повітряні кулі контрабандистів, що надходять з Білорусі.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Науседа заявив, що Збройні сили Литви "мають інструкції", як збивати повітряні кулі, які залітають на територію країни з Білорусі.

"Наші системи виявлення та готовність до моніторингу повітряного простору зараз якісно набагато кращі, оскільки ми набули додаткових можливостей", – наголосив він.

Президент Литви зазначив, що наразі країна може "досить точно бачити все", що відбувається не тільки в повітряному просторі Литви, але й коли повітряні кулі починають підніматися на території Білорусі.

Нагадаємо, 27 жовтня Литва на невизначений термін закрила кордон з Білоруссю після того, як звідти кілька днів поспіль залітали десятки метеокуль з контрабандними цигарками – чого виявилось достатньо, щоб паралізувати роботу аеропорту Вільнюса.

В уряді Литви заявили, що надалі метеокулі почнуть збивати. Очільник МЗС зазначив, що це виглядає як нова гібридна провокація РФ і Білорусі проти НАТО.

Перед цими інцидентами у Литву кілька разів залітали російські дрони типу "Шахед".