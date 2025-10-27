Прем’єрка Литви розкрила план дій у відповідь на "гібридні" метеозонди з Білорусі

Прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що відтепер литовські прикордонники почнуть збивати контрабандні метеозонди з Білорусі, та оголосила комплекс інших заходів у відповідь на цей гібридний вплив.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Прем’єрка заявила, що з 27 жовтня військові почнуть вживати "усіх заходів" для протидії метеокулям з Білорусі, у тому числі збивати їх.

"Так ми надішлемо сигнал, що ми готові до найрішучіших дій, коли наш повітряний простір порушують", – сказала Ругінене.

Вона не стала розкривати, як саме збираються збивати метеокулі. "Це чутлива інформація. Але військові вже мають план дій (...). Алгоритм розробляли разом з військовими, кулі будуть збивати", – сказала прем’єрка.

Інга Ругінене заявила, що ініціювала роботу над додатковими санкціями проти Білорусі на рівні ЄС, для чого буде активно консультуватися також з Польщею та Латвією.

Крім того, як вже повідомляли, Литва не виключає застосування 4-ї статті Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.

Після закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін будуть певні винятки – для дипломатів і дипломатичної пошти, а також громадян Литви та інших країн ЄС, які хочуть виїхати з Білорусі.

Окрім того, ініціюють запровадження покарання у вигляді позбавлення волі для осіб, які підбирають контрабанду, передану у такий спосіб.

Нагадаємо, аеропорт Вільнюса і кордони з Білоруссю вже третю ніч поспіль закривали через приліт з Білорусі десятків метеокуль з контрабандними цигарками, а загалом за попередній тиждень так сталося вже чотири рази.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що метеозонди з контрабандою над Литвою є нічим іншим, як новою гібридною провокацією РФ і Білорусі проти НАТО, та назвав кроки, які вважає доцільними як заходи у відповідь.