Науседа: Вооруженные силы Литвы имеют инструкции, как сбивать метеозонды

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности Вооруженных сил страны сбивать воздушные шары контрабандистов, поступающие из Беларуси.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Науседа заявил, что Вооруженные силы Литвы "имеют инструкции", как сбивать воздушные шары, которые залетают на территорию страны из Беларуси.

"Наши системы обнаружения и готовность к мониторингу воздушного пространства сейчас качественно намного лучше, поскольку мы приобрели дополнительные возможности", – подчеркнул он.

Президент Литвы отметил, что сейчас страна может "достаточно точно видеть все", что происходит не только в воздушном пространстве Литвы, но и когда воздушные шары начинают подниматься на территории Беларуси.

Напомним, 27 октября Литва на неопределенный срок закрыла границу с Беларусью после того, как оттуда несколько дней подряд залетали десятки метеошаров с контрабандными сигаретами – чего оказалось достаточно, чтобы парализовать работу аэропорта Вильнюса.

В правительстве Литвы заявили, что в дальнейшем метеошары начнут сбивать. Глава МИД отметил, что это выглядит как новая гибридная провокация РФ и Беларуси против НАТО.

Перед этими инцидентами в Литву несколько раз залетали российские дроны типа "Шахед".