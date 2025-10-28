Суд у Швейцарії відмовився розморожувати активи соратника Ротенберга

Федеральний адміністративний суд Швейцарії не прийняв до розгляду апеляцію російсько-українського олігарха Дмитрія Калантирського, який вимагав розморозити його активи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Калантирського звинувачують у допомозі другу Путіна Аркадію Ротенбергу в переміщенні коштів в обхід західних санкцій.

Швейцарський банк, у якому зберігаються активи олігарха, повідомив про підозрілі транзакції Державному секретаріату з економічних питань Швейцарії (SECO) у жовтні 2022 року, після чого вони були заблоковані.

У численних листах до SECO Калантирський вимагав відновити доступ до своїх коштів і коштів своєї компанії, стверджуючи, що через це йому довелось змінити свій спосіб життя.

Але його позов до Федерального адміністративного суду був залишений без розгляду, свідчить опубліковане у вівторок рішення.

Дмитрій Калантирський перебуває у ЄС з 2014 року після того, як проти його бізнес-партнера Аркадія Ротенберга запровадили західні санкції. У Чехії його у 2023-му притягнули до відповідальності за порушення санкцій.

Сума російських активів, заморожених у Швейцарії на кінець березня 2025 року становить близько $8,3 млрд, що на $1,8 млрд більше, ніж рік тому.

Читайте також: Покарання неуникне? Як країни ЄС криміналізують порушення санкцій.