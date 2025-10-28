Суд в Швейцарии отказался размораживать активы соратника Ротенберга

Федеральный административный суд Швейцарии не принял к рассмотрению апелляцию российско-украинского олигарха Дмитрия Калантирского, который требовал разморозить его активы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Калантырского обвиняют в помощи другу Путина Аркадию Ротенбергу в перемещении средств в обход западных санкций.

Швейцарский банк, в котором хранятся активы олигарха, сообщил о подозрительных транзакциях Государственному секретариату по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) в октябре 2022 года, после чего они были заблокированы.

В многочисленных письмах в SECO Калантырский требовал восстановить доступ к своим средствам и средствам своей компании, утверждая, что из-за этого ему пришлось изменить свой образ жизни.

Но его иск в Федеральный административный суд был оставлен без рассмотрения, свидетельствует опубликованное во вторник решение.

Дмитрий Калантирский находится в ЕС с 2014 года после того, как против его бизнес-партнера Аркадия Ротенберга ввели западные санкции. В Чехии его в 2023 году привлекли к ответственности за нарушение санкций.

Сумма российских активов, замороженных в Швейцарии на конец марта 2025 года, составляет около $8,3 млрд, что на $1,8 млрд больше, чем год назад.

