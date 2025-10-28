Axios: прем’єр Ізраїлю не говорив з Трампом перед рішенням про поновлення ударів по ХАМАС

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не погоджував з президентом США Дональдом Трампом своє рішення про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази, хоча спершу хотів це зробити.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

Співрозмовники в Ізраїлі повідомили Axios, що Нетаньягу ще до останнього інциденту у Рафаху шукав можливості сконтактувати з Трампом, який перебуває в азійському турне, щоб отримати від нього "зелене світло" для військової відповіді на попередні інциденти.

28 жовтня ізраїльська сторона надіслала Білому дому і ЦРУ відео з доказом постановочного "пошуку тіл заручників" як підтвердження, що ХАМАС порушує домовленості, і попередила, що Ізраїль має на це відповісти.

Високопосадовці з адміністрації Трампа відповіли, що, на їхню думку, це не грубе порушення угоди, і просили Ізраїль утриматися від радикальних заходів, що поставлять під питання усю домовленість про перемир’я, поділився співрозмовник зі США.

Невдовзі після того Нетаньягу проводив термінову нараду з військовими, щоб обговорити варіанти реакції.

За словами джерела в Ізраїлі, та зустріч закінчилася без рішень і Нетаньягу підсумував її тим, що зазначив, що для визначення кроків, які може зробити Ізраїль, потрібна буде координація зі США.

Проте події у Рафаху, схоже, змінили його розрахунки. Наскільки відомо, Нетаньягу так і не говорив з Трампом перед тим, як заявив про поновлення ударів по сектору Гази.

Надвечір 28 жовтня прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль поновить удари по сектору Гази.

Цьому передувала перестрілка у місті Рафах на півдні сектора Гази. Більшість тієї території перебуває під контролем Армії оборони Ізраїлю, але бойовики ХАМАС присутні у деяких підземних тунелях.

Бойовики ХАМАС застосували протитанкові засоби ураження і відкрили снайперський вогонь по ізраїльських силах, після чого почалася серйозна перестрілка, а ізраїльські повітряні сили завдали ударів з повітря.

У бойовому крилі ХАМАС після цієї сутички заявили, що призупиняють передачу Ізраїлю тіл загиблих заручників.

Ізраїлем і ХАМАС ще минулого тижня звинуватили одне одного в порушенні домовленостей, досягнутих за сприяння адміністрації Трампа і близькосхідних посередників. Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.

В адміністрації Трампа непублічно висловлювали побоювання, що премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може вийти з мирної угоди.

