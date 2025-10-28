Axios: премьер Израиля не говорил с Трампом перед решением о возобновлении ударов по ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не согласовывал с президентом США Дональдом Трампом свое решение о возобновлении ударов по группировке ХАМАС в секторе Газа, хотя сначала хотел это сделать.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

Собеседники в Израиле сообщили Axios, что Нетаньяху еще до последнего инцидента в Рафахе искал возможности связаться с Трампом, который находится в азиатском турне, чтобы получить от него "зеленый свет" для военного ответа на предыдущие инциденты.

28 октября израильская сторона прислала Белому дому и ЦРУ видео с доказательством постановочного "поиска тел заложников" как подтверждение того, что ХАМАС нарушает договоренности, и предупредила, что Израиль должен на это ответить.

Высокопоставленные чиновники из администрации Трампа ответили, что, по их мнению, это не является грубым нарушением соглашения, и просили Израиль воздержаться от радикальных мер, которые поставят под вопрос всю договоренность о перемирии, поделился собеседник из США.

Вскоре после этого Нетаньяху провел экстренное совещание с военными, чтобы обсудить варианты реакции.

По словам источника в Израиле, эта встреча закончилась без решений, и Нетаньяху в конце нее отметил, что для определения шагов, которые может предпринять Израиль, потребуется координация с США.

Однако события в Рафахе, похоже, изменили его расчеты. Насколько известно, Нетаньяху так и не разговаривал с Трампом перед тем, как заявил о возобновлении ударов по сектору Газа.

Вечером 28 октября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль возобновит удары по сектору Газа.

Этому предшествовала перестрелка в городе Рафах на юге сектора Газа. Большая часть этой территории находится под контролем Армии обороны Израиля, но боевики ХАМАС присутствуют в некоторых подземных туннелях.

Боевики ХАМАС применили противотанковые средства поражения и открыли снайперский огонь по израильским силам, после чего началась серьезная перестрелка, а израильские воздушные силы нанесли удары с воздуха.

В боевом крыле ХАМАС после этой стычки заявили, что приостанавливают передачу Израилю тел погибших заложников.

Израиль и ХАМАС еще на прошлой неделе обвинили друг друга в нарушении договоренностей, достигнутых при содействии администрации Трампа и ближневосточных посредников. После этого США провели переговоры с израильской стороной.

В администрации Трампа непублично высказывали опасения, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может выйти из мирного соглашения.