ЗМІ: у Трампа побоюються, що премʼєр Ізраїлю вийде з угоди щодо Гази

Адміністрація Дональда Трампа докладає зусиль для збереження угоди щодо сектора Гази, яка опинилась під загрозою через обстріли Ізраїлем позицій ХАМАС минулими вихідними.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі The New York Times.

У вівторок до Ізраїлю вирушив віцепрезидент США Джей Ді Венс, що мало додати символічного значення до прихильності адміністрації до збереження угоди щодо Гази.

Кілька посадовців Трампа на умовах анонімності сказали The New York Times, що в адміністрації існує занепокоєння, нібито ізраїльський премʼєр Беньямін Нетаньягу може відмовитися від угоди.

За словами джерел, зараз США прагнуть за допомогою Венса, а також посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера "завадити Нетаньягу відновити тотальний наступ на ХАМАС", ідеться в матеріалі.

Один зі співрозмовників NYT каже, що Віткофф і Кушнер визнають делікатність ситуації і те, що мирна угода може розвалитися.

Вони також вирушили до Ізраїлю, аби "стабілізувати ситуацію, забезпечити доставку гуманітарної допомоги в Газу і повернути тіла загиблих ізраїльських заручників їхнім родинам", пише видання.

Зазначимо, 13 жовтня президент США та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Проте через кілька днів армія оборони Ізраїлю сказала, що бойовики ХАМАС вийшли з тунелю в районі Рафаха, який здебільшого контролюється ізраїльською армією, і випустили протитанкову ракету по ізраїльському транспортному засобу.

У відповідь ізраїльська армія здійснила близько 20 повітряних ударів по цілях ХАМАС в районі Рафаха та в інших частинах Гази. Ізраїль також вирішив закрити всі переходи до Гази і припинити доставку гуманітарної допомоги.

Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.