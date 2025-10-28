У Словаччині встановлять максимальну швидкість руху тротуаром
Парламент Словаччини у вівторок проголосував за законодавчу поправку, яка встановлює максимальну швидкість руху тротуаром.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TA3.
Поправка, внесена депутатом партії влади Smer-SD і колишнім міністром трансопрту Любомиром Важним, має на меті підвищити безпеку пішоходів і запобігти зіткненням з користувачами самокатів або велосипедистами.
За словами автора, поправка є реакцією на все частіші зіткнення на тротуарах. Обмеження в 6 км/год стосуватиметься пішоходів, велосипедистів, скутеристів і ковзанярів.
Пропозиція Важного, яку внесли до парламенту кілька тижнів тому, викликала хвилю насмішок у соцмережах. Водночас її підтримали деякі експерти, які вказали, що 4-5 км/год – це звичайна швидкість ходьби.
Міністерство внутрішніх справ Словаччини своєю чергою не погодилось із пропозицією, запропонувавши натомість обмежити доступ деяких транспортних засобів на тротуари.
У разі затвердження поправки президентом Словаччини вона має набути чинності з 1 січня 2026 року.
