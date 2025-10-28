В Словакии установят максимальную скорость движения по тротуару

Парламент Словакии во вторник проголосовал за законодательную поправку, которая устанавливает максимальную скорость движения по тротуару.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TA3.

Поправка, внесенная депутатом партии власти Smer-SD и бывшим министром транспорта Любомиром Важным, направлена на повышение безопасности пешеходов и предотвращение столкновений с пользователями самокатов или велосипедистами.

По словам автора, поправка является реакцией на все более частые столкновения на тротуарах. Ограничение в 6 км/ч будет касаться пешеходов, велосипедистов, скутеристов и конькобежцев.

Предложение Важного, которое внесли в парламент несколько недель назад, вызвало волну насмешек в соцсетях. В то же время его поддержали некоторые эксперты, которые указали, что 4-5 км/ч – это обычная скорость ходьбы.

Министерство внутренних дел Словакии, в свою очередь, не согласилось с предложением, предложив вместо этого ограничить доступ некоторых транспортных средств на тротуары.

В случае утверждения поправки президентом Словакии она должна вступить в силу с 1 января 2026 года.

