Нидерланды голосуют на досрочных парламентских выборах

В Нидерландах в среду, 29 октября, начинается голосование на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Досрочные выборы в стране спровоцировало решение лидера ультраправой Партии свободы (PVV) Херта Вилдерса выйти из четырехпартийной коалиции из-за недостаточных, по его мнению, мер по противодействию миграции.

Избирательные участки в Нидерландах будут открыты с 7:30 до 21:00 по местному времени.

В то же время некоторые специальные участки могут открываться раньше, однако закрытие после 21:00 не допускается.

В последнем опросе перед выборами ультраправая PVV, которая оставалась лидером симпатий избирателей, потеряла позиции.

Анализ Ipsos I&O показал, что на первое место в выборах могут претендовать три нидерландские политсилы: PVV, альянс левых и "Зеленых" GL– PvdA, а также прогрессивная партия D66. Всем им прогнозируют по 23 места в 150-местной нижней палате парламента Нидерландов.

По этому же прогнозу, христианские демократы получат 19 мест – на одно меньше, чем в предыдущем опросе, правоцентристская VVD бывшего премьера Марка Рютте – 17 мест, а ультраправая JA21 – 11 мест.

Поскольку ни одна партия не имеет шансов на получение абсолютного большинства в 76 мест, вероятно, будут рассматриваться различные новые коалиции.

