У Литві пропонують посилити покарання за контрабанду з допомогою метеокуль

Міністерство внутрішніх справ Литви зареєструвало поправки до Кримінального кодексу, які передбачають посилення покарання за контрабанду за допомогою метеозондів аж до тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, наразі контрабандисти за допомогою повітряних куль зазвичай перевозять партії близько 1,5 тисячі пачок сигарет, а це становить в грошовому вираженні близько 6 тисяч євро.

Контрабанда такої вартості не тягне за собою кримінальну відповідальність, а тільки адміністративний штраф, який може досягати 6 тисяч євро.

Литовське МВС пропонує карати контрабанду сигарет за допомогою повітряних куль або іншими аналогічними способами позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Поправки до Кримінального кодексу, що стосуються перевезення такої контрабанди, були підготовлені після того, як минулих вихідних метеорологічні зонди з Білорусі тричі порушували роботу Вільнюського аеропорту.

Пропоновані поправки також передбачають покарання за контрабанду повітрям зброї, боєприпасів, вибухових речовин, радіоактивних або небезпечних хімічних речовин. Порушникам загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років.

Також пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею, що встановлює кримінальну відповідальність за використання безпілотної авіаційної системи, безпілотного повітряного судна, в тому числі повітряної кулі з порушенням загальних правил польотів.

У цьому випадку будуть призначені штраф, обмеження волі, арешт або позбавлення волі на строк до п'яти років. У разі аварії – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

У разі ухвалення поправки набудуть чинності з 1 січня.

Нагадаємо, 27 жовтня Литва на невизначений термін закрила кордон з Білоруссю після того, як звідти кілька днів поспіль залітали десятки метеокуль з контрабандними цигарками – чого виявилось достатньо, щоб паралізувати роботу аеропорту Вільнюса.

В уряді Литви заявили, що надалі метеокулі почнуть збивати. Очільник МЗС зазначив, що це виглядає як нова гібридна провокація РФ і Білорусі проти НАТО.