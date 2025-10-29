В Литве предлагают ужесточить наказание за контрабанду с помощью метеошаров

Министерство внутренних дел Литвы зарегистрировало поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказания за контрабанду с помощью метеозондов, вплоть до тюремного заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Согласно пояснительной записке к проекту, сейчас контрабандисты с помощью воздушных шаров обычно перевозят партии около 1,5 тысячи пачек сигарет, а это составляет в денежном выражении около 6 тысяч евро.

Контрабанда такой стоимости не влечет за собой уголовную ответственность, а только административный штраф, который может достигать 6 тысяч евро.

Литовское МВД предлагает наказывать контрабанду сигарет с помощью воздушных шаров или другими аналогичными способами лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Поправки в Уголовный кодекс, касающиеся перевозки такой контрабанды, были подготовлены после того, как в минувшие выходные метеорологические зонды из Беларуси трижды нарушали работу Вильнюсского аэропорта.

Предлагаемые поправки также предусматривают наказание за контрабанду по воздуху оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных или опасных химических веществ. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Также предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей, устанавливающей уголовную ответственность за использование беспилотной авиационной системы, беспилотного воздушного судна, в том числе воздушного шара с нарушением общих правил полетов.

В этом случае будут назначены штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до пяти лет. В случае аварии – лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января.

Напомним, 27 октября Литва на неопределенный срок закрыла границу с Беларусью после того, как оттуда несколько дней подряд залетали десятки метеошаров с контрабандными сигаретами – чего оказалось достаточно, чтобы парализовать работу аэропорта Вильнюса.

В правительстве Литвы заявили, что в дальнейшем метеошары начнут сбивать. Глава МИД отметил, что это выглядит как новая гибридная провокация РФ и Беларуси против НАТО.