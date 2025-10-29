Литва: Польща ухвалить рішення щодо кордону з Білоруссю, врахувавши позицію країни

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що Польща, яка розглядає можливість відкриття двох прикордонних переходів з Білоруссю, ухвалить остаточне рішення, врахувавши позицію його країни.

Його цитує LRT, передає "Європейська правда".

Кондратович сказав, що Литва та Польща обговорюють спільні заходи реагування на дії Білорусі.

"Ми говоримо про спільні дії проти режиму. Вони самі кажуть, що запитають литовців, а потім вирішать", – сказав він.

За його словами, він обговорить це питання телефоном з міністром внутрішніх справ Польщі Марчином Кервінським у середу, 29 жовтня.

"Ми коротко домовилися, що вони проконсультуються з нами… Ухвалюючи рішення [поляки] – обов'язково поговорять. Я думаю, що прем'єр-міністр, як я чув, повинен обговорити це питання з прем'єр-міністром Польщі, а потім поляки, ймовірно, оголосять своє рішення", – сказав Кондратович.

Литовський міністр додав, що поляки повідомили Литву про свої наміри відкрити прикордонні пункти пропуску кілька тижнів тому. За словами глави Міністерства внутрішніх справ Литви, у цих прикордонних районах проживає велика білоруська діаспора.

"Там проживає 300 тисяч або більше [жителів] з Білорусі. Звісно, вони вважають, що повинні мати таку можливість [перетинати кордон]", – додав він.

Як відомо, з 12 вересня всі переходи на кордоні Польщі з Білоруссю залишалися закритими. Припинення прикордонного руху діяло в обох напрямках – виїзду з Польщі до Білорусі та навпаки – через російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025".

Наприкінці вересня країна відкрила прикордонні переходи Тересполь – Брест та Корощчин – Козловичі.

28 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна буде готова відкрити ще два прикордонні переходи з Білоруссю в листопаді.