Польща готова відкрити ще два прикордонні переходи з Білоруссю

Польща буде готова відкрити ще два прикордонні переходи з Білоруссю в листопаді.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск у вівторок, 28 жовтня, цитує Onet, пише "Європейська правда".

Туск заявив, що у листопаді Польща буде готова відкрити два прикордонні переходи: в Бобровниках і Кузьниці.

"Що стосується Бобровників – там немає логістичних проблем, але в Кузьниці дорога S19 не буде повністю готова до кінця року, тому до того часу вона буде відкрита тільки для транспортних засобів вагою до 3,5 тонн, а не для більш важких", – сказав Туск.

Він зазначив, що попросив різні міністерства підготувати рішення, аби його можна було ухвали цього тижня. Водночас польський прем’єр зауважив проблему на литовсько-білоруському кордоні.

"Через неодноразові провокації, включно із запуском повітряних куль та інші дії, з боку Білорусі та Росії, литовці кілька десятків годин тому закрили свій єдиний прикордонний перехід з Білоруссю. Тому я веду інтенсивні переговори з литовцями, щоб не здивувати їх", – заявив Туск.

Польський прем’єр наголосив, що його країна повинна "проводити послідовну політику щодо наших сусідів".

"Якщо ми говоримо, що можемо відкрити ці переходи, то це тому, що кордон зараз є таким безпечним, як ніколи раніше", – додав Туск.

Як відомо, з 12 вересня всі переходи на кордоні Польщі з Білоруссю залишалися закритими. Припинення прикордонного руху діяло в обох напрямках – виїзду з Польщі до Білорусі та навпаки – через російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025".

Наприкінці вересня країна відкрила прикордонні переходи Тересполь-Брест та Корощчин-Козловичі.