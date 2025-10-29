Литва: Польша примет решение по границе с Беларусью, учитывая позицию страны

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что Польша, которая рассматривает возможность открытия двух пограничных переходов с Беларусью, примет окончательное решение, учитывая позицию его страны.

Его цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Кондратович сказал, что Литва и Польша обсуждают совместные меры реагирования на действия Беларуси.

"Мы говорим о совместных действиях против режима. Они сами говорят, что спросят литовцев, а потом решат", – сказал он.

По его словам, он обсудит этот вопрос по телефону с министром внутренних дел Польши Марчином Кервиньским в среду, 29 октября.

"Мы коротко договорились, что они проконсультируются с нами... Принимая решение, [поляки] обязательно поговорят. Я думаю, что премьер-министр, как я слышал, должен обсудить этот вопрос с премьер-министром Польши, а потом поляки, вероятно, объявят свое решение", – сказал Кондратович.

Литовский министр добавил, что поляки уведомили Литву о своих намерениях открыть пограничные пункты пропуска несколько недель назад. По словам главы Министерства внутренних дел Литвы, в этих приграничных районах проживает большая белорусская диаспора.

"Там проживает 300 тысяч или более [жителей] из Беларуси. Конечно, они считают, что должны иметь такую возможность [пересекать границу]", – добавил он.

Как известно, с 12 сентября все переходы на границе Польши с Беларусью оставались закрытыми. Прекращение пограничного движения действовало в обоих направлениях – выезда из Польши в Беларусь и наоборот – из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2025".

В конце сентября страна открыла пограничные переходы Тересполь – Брест и Корощчин – Козловичи.

28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет готова открыть еще два пограничных перехода с Беларусью в ноябре.