Нова схема в’їзду до ЄС запрацювала на всіх пунктах кордону Угорщини з Україною

Нова система в’їзду до Євросоюзу з 28 жовтня запрацювала на усіх пунктах пропуску на угорському кордоні.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, пише "Європейська правда".

У пресслужбі зазначили, що з 28 жовтня систему Entry/Exit System (EES), який включає збір біометричних даних для громадян третіх країн, запровадили на усіх угорських пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Перед цим 12 жовтня до EES було підключено автомобільний пункт пропуску "Берегшурань", який навпроти українського "Лужанка", а з 21 жовтня – залізничний пункт пропуску "Захонь".

З 27 жовтня цифрова Система в’їзду/виїзду запрацювала на ще трьох ККП на кордоні з Польщею, у зв’язку з чим українців попереджали про можливі затримки.

Нагадаємо, нову цифрову систему в’їзду та виїзду EES почали впроваджувати на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони з 12 жовтня.

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

Прикордонні відомства країн-учасниць ЄС поступово розгортають її протягом шестимісячного перехідного періоду.

Про те, як почалося її застосування, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.

Або дивіться пояснення у відеоблозі "ЄвроПравди" з кордону.