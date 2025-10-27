На трьох КПП з Польщею можливі затримки через запуск цифрової системи ЄС

У зв’язку з початком роботи цифрової Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES) на трьох ККП на кордоні з Польщею 27 жовтня можливе уповільнення руху на в’їзд у сусідню країну.

Про це повідомила Державна митна служба України, пише "Європейська правда".

Зокрема, можливе сповільнення руху транспорту у пунктах пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", "Смільниця – Кросценко" та "Грушів – Будомєж" Причина – початок роботи цифрової Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES).

"Просимо водіїв зважати на зазначені обставини та обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", – закликали у Державній митній службі.

Нагадаємо, 12 жовтня на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони почали впроваджувати нову цифрову систему в’їзду та виїзду – EES.

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

Прикордонні відомства країн-учасниць ЄС поступово вводять систему в експлуатацію протягом шестимісячного перехідного періоду.

