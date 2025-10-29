Новая схема въезда в ЕС заработала на всех пунктах границы Венгрии с Украиной

Новая система въезда в Евросоюз с 28 октября заработала на всех пунктах пропуска на венгерской границе.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе отметили, что с 28 октября систему Entry/Exit System (EES), который включает сбор биометрических данных граждан третьих стран, ввели на всех венгерских пунктах пропуска на границе с Украиной.

Перед этим 12 октября к EES был подключен автомобильный пункт пропуска "Берегшурань", напротив украинского КПП "Лужанка", а с 21 октября – железнодорожный пункт пропуска "Захонь".

С 27 октября цифровая Система въезда/выезда заработала на еще трех ККП на границе с Польшей, в связи с чем украинцев предупреждали о возможных задержках.

Напомним, новую цифровую систему въезда и выезда EES начали внедрять на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны с 12 октября.

Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

Пограничные ведомства стран-участниц ЕС постепенно разворачивают ее в течение шестимесячного переходного периода.

О том, как началось ее применение, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы показал первый день новых правил въезда в ЕС.

Или смотрите объяснения в видеоблоге "ЕвроПравды" с границы.