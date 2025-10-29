Суперник Орбана подає скаргу на радника премʼєра Угорщини через фейкове відео

Очільник найпопулярнішої угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр у середу сказав, що подасть кримінальну скаргу на політичного радника премʼєра Угорщини Балажа Орбана через поширене останнім фейкове відео.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Балаж Орбан напередодні виклав на Facebook 38-секундне відео, в якому Мадяр нібито анонсував скорочення пенсій у разі перемоги "Тиси" на парламентських виборах 2026 року.

Мадяр сказав, що ніколи не говорив таких слів, а відео згенероване за допомогою штучного інтелекту – причому радник Орбана не позначив його як фейкове.

Після того, як лідер "Тиси" оголосив про подання скарги на Балажа Орбана, той на Facebook звинуватив Мадяра у бажанні "заглушити тих, хто викриває їхні справжні наміри".

Це не перший випадок, коли угорська державна пропаганда використовує штучний інтелект для дискредитації політичного опонента.

Угорська влада розпочала інформаційну кампанію проти Мадяра на тлі наближення парламентських виборів у квітні 2026 року, де партія Орбана може втратити більшість.