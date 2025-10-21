Суперник Орбана звинуватив прем’єра Угорщини у використанні ШІ для фейків

Суперник прем'єра Угорщини Віктора Орбана Петер Мадяр заявив, що чинний прем’єр-міністр проводить "кампанію ненависті та дегуманізації проти своїх реальних опонентів".

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Мадяр заявив, що ця "кампанія ненависті та дегуманізації проти своїх реальних опонентів" перевершує навіть "найгіршу нацистську та комуністичну пропаганду".

Він опублікував фотографію, яка, за його словами, з'явилася "в один момент у районних газетах, пов'язаних з урядом".

"Цією фотографією, яка є фальшивою в кожній деталі, вони хочуть принизити його як чоловіка, батька, політика та людину", – заявив він.

Фото: Facebook

Мадяр заявив, що партія "Фідес" заполонила інтернет "фальшивими зображеннями та відео, створеними за допомогою штучного інтелекту".

"Вони витрачають мільярди державних коштів, щоб обдурити людей цими фальшивими публікаціями та рекламою. Це зображення показує, що фальшиві сайти, які працюють на основі штучного інтелекту, є важливою частиною інструментарію "цифрових воїнів", – заявив суперник Орбана.

Мадяр заявив, що поки Орбан витрачає "державні гроші на навчання своїх "воїнів" поширювати фальшиві новини та ненависть" – в спільноті партії "Тиса" вірять у "реальних людей і справжні людські стосунки".

Відтак він закликав угорців 23 жовтня вийти на площу Деака у Будапешті.

Нагадаємо, угорська влада розпочала інформаційну кампанію проти Мадяра на тлі наближення парламентських виборів у квітні 2026 року, де партія Орбана може втратити більшість.

Раніше в Угорщині з’явилися плакати і відеоролики, де суперника Орбана намагаються виставити "угорським Зеленським" і називають обох маріонетками зовнішніх гравців.

Нещодавно у межах кампанії політичної боротьби угорська влада почала поширювати твердження про нібито причетність української компанії до створення додатка партії "Тиса" Петера Мадяра.