Соперник Орбана подает жалобу на советника премьера Венгрии из-за фейкового видео

Глава самой популярной венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр в среду сказал, что подаст уголовную жалобу на политического советника премьера Венгрии Балажа Орбана из-за распространенного последним фейкового видео.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Балаж Орбан накануне выложил на Facebook 38-секундное видео, в котором Мадяр якобы анонсировал сокращение пенсий в случае победы "Тисы" на парламентских выборах 2026 года.

Мадяр сказал, что никогда не говорил таких слов, а видео сгенерировано с помощью искусственного интеллекта – причем советник Орбана не обозначил его как фейковое.

После того как лидер "Тисы" объявил о подаче жалобы на Балажа Орбана, тот на Facebook обвинил Мадяра в желании "заглушить тех, кто разоблачает их истинные намерения".

Это не первый случай, когда венгерская государственная пропаганда использует искусственный интеллект для дискредитации политического оппонента.

Венгерские власти начали информационную кампанию против Мадяра на фоне приближения парламентских выборов в апреле 2026 года, где партия Орбана может потерять большинство.