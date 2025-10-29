У Туреччині обвалився будинок, є загиблі

Вранці 29 жовтня в турецькому місті Гебзе, що поблизу Стамбула, обвалився семиповерховий житловий будинок, під завалами якого опинилася сім'я з п'яти осіб.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Як зазначається, під завалами опинилися 43-річний чоловік, 37-річна жінка та їхні троє дітей. Заступник міністра внутрішніх справ Мехмет Актас повідомив журналістам, що 18-річну Ділару Білір вдалося врятувати.

Рятувальники знайшли тіла її молодшої сестри Гайрунніси та брата Мухаммеда Еміра, яким було 14 та 12 років.

Фото: AP

Наразі рятувальники все ще шукають батьків, на місце події було направлено 627 рятувальників.

Мер Гебзе Зіннур Бююкгьоз, спілкуючись із місцевими ЗМІ, припустив, що обвал будинку може бути пов'язаний з будівництвом метро поблизу.

Зазначимо, пізно ввечері 27 жовтня сильний землетрус сколихнув західну частину Туреччини, внаслідок чого обвалилися щонайменше три будівлі, які були пошкоджені в результаті попереднього землетрусу.

У серпні Туреччина також постраждала від землетрусу магнітудою 6,1, в результаті якого одна людина загинула і десятки інших зазнали травм.