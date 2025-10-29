У Туреччині обвалився будинок, є загиблі
Новини — Середа, 29 жовтня 2025, 16:28 —
Вранці 29 жовтня в турецькому місті Гебзе, що поблизу Стамбула, обвалився семиповерховий житловий будинок, під завалами якого опинилася сім'я з п'яти осіб.
Про це пише AP, передає "Європейська правда".
Як зазначається, під завалами опинилися 43-річний чоловік, 37-річна жінка та їхні троє дітей. Заступник міністра внутрішніх справ Мехмет Актас повідомив журналістам, що 18-річну Ділару Білір вдалося врятувати.
Рятувальники знайшли тіла її молодшої сестри Гайрунніси та брата Мухаммеда Еміра, яким було 14 та 12 років.
Наразі рятувальники все ще шукають батьків, на місце події було направлено 627 рятувальників.
Мер Гебзе Зіннур Бююкгьоз, спілкуючись із місцевими ЗМІ, припустив, що обвал будинку може бути пов'язаний з будівництвом метро поблизу.
Зазначимо, пізно ввечері 27 жовтня сильний землетрус сколихнув західну частину Туреччини, внаслідок чого обвалилися щонайменше три будівлі, які були пошкоджені в результаті попереднього землетрусу.
У серпні Туреччина також постраждала від землетрусу магнітудою 6,1, в результаті якого одна людина загинула і десятки інших зазнали травм.